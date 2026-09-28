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Charkhi Dadri News: सरल केंद्र के बाहर किसानों की भीड़, 450 ने करवाया फसल पंजीकरण

Mon, 28 Sep 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:45 AM IST
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Crowd of farmers outside the Saral Kendra; 450 registered their crops.
बाढड़ा। रविवार को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने के लिए बाढड़ा स्थित सरल केंद्र के बाहर दिनभर किसानों की भीड़ लगी रही। इस दौरान करीब साढ़े चार सौ किसानों ने अपनी फसलों का पंजीकरण करवाया। किसान सुबह से ही सरल केंद्र पहुंचने शुरू हो गए थे।
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प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम आशीष सांगवान ने रविवार को सरल केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली। सांगवान ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। साथ ही, फसल पंजीकरण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करवाया जाए।
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बाजरा खरीद का कार्य जल्द ही सुचारु रूप से शुरू करने का आश्वासन
तहसीलदार साहिल दलाल ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी फसल का पंजीकरण समय रहते करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के दौरान किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बाजरा खरीद का कार्य जल्द ही सुचारु रूप से शुरू किया जाएगा। फसल पंजीकरण पूरा होने के बाद खरीद प्रक्रिया में किसानों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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