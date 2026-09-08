नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 08 Sep 2026 07:07 PM IST
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दिव्यांग पंजीकरण शिविर
झोझूकलां : गांव झोझूकलां के राजकीय कन्या स्कूल में दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 6 बजे से ।
जागरूकता कार्यक्रम:
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।
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झोझूकलां : गांव झोझूकलां के राजकीय कन्या स्कूल में दिव्यांगों के लिए दिए जा रहे उपकरणों के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 6 बजे से ।
जागरूकता कार्यक्रम:
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।