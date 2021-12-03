Charkhi Dadri News: रबी सीजन में 29 हजार टन यूरिया व 13 हजार टन डीएपी की जरूरत

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15 अक्तूबर से शुरू होती है बिजाईरबी की फसलों की बिजाई का सीजन 15 अक्तूबर से शुरू हो जाता है। शुरुआत में सरसों की बिजाई होती है। किसान सरसों की बिजाई में खाद का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नवंबर प्रथम सप्ताह से गेहूं की अगेती बिजाई का कार्य शुरू हो जाता है। इसके बाद गेहूं की पछेती किस्मों की बिजाई 25 दिसंबर तक की जा सकेगी। ऐसे में यूरिया व डीएपी खाद की जरूरत दिसंबर माह तक बनी रहेगी।दिसंबर में मांग ज्यादादिसंबर में यूरिया खाद की जरूरत ज्यादा रहेगी क्योंकि उस समय फसलों की सिंचाई का कार्य शुरू हो जाता है। किसान पहली व दूसरी सिंचाई के दौरान यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं। विभाग की ओर से भी महीना वार खाद की आवक करवाई जाती है। जमीन के हिसाब से ही खाद की मांग ऊपर भेजी गई है।खाद का आकड़ों सहित विवरणरबी सीजन में खपत एक नजर में:मात्रा एमटी में यूरिया डीएपी एनपीके एसएसपीअक्तूबर 2000 4000 1000 5000नवंबर 8000 8000 2000 1000दिसंबर 8000 1000 00 00जनवरी 10000 00 00 00फरवरी 00 00 00 00मार्च 00 00 00 00इसी प्रकार रबी सीजन में यूरिया की कुल जरूरत 29 हजार एमटी व डीएपी की मांग 13 हजार एमटी रहेगी। एपीके तीन हजार व एसएसपी खाद की सात हजार एमटी की जरूरत पड़ेगी। विभाग ने सभी प्रकार की खाद मंगवाने के लिए मुख्यालय को पत्र लिख दिया है।कोट:विभाग व सरकार को रबी सीजन के लिए खाद का उचित अभी से करना चाहिए, ताकि किसानों को समय रहते पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। किसानों को खरीद केंद्रों के बाहर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़े। हर सीजन में खाद की किल्लत बनी रहती है। किसान की पहले ही आर्थिक हालत कमजोर बनी हुई है।हरपाल सिंह भांडवा, जिला अध्यक्ष, भाकियूजरूरत के अनुसार खाद मंगवाई जाएगी। कुल बिजित रकबा के आधार पर खपत का आकलन किया जाता है। दिसंबर व जनवरी माह में यूरिया की ज्यादा खपत बनी रहेगी। बिजाई के समय डीएपी की जरूरत होती है। किसान रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल करें। जैविक एवं देसी खाद ज्यादा फायदेमंद होता है। -डॉ. जितेंद्र कुमार, खाद नियंत्रक, कृषि विभाग