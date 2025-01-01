Charkhi Dadri News: सीनियर एशिया कप में सुजीत कलकल ने जीता स्वर्ण पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 08 Sep 2026 01:23 AM IST
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चरखी दादरी। गांव इमलोटा के होनहार पहलवान सुजीत कलकल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। रूस में आयोजित सीनियर एशिया कप कुश्ती प्रतियोगिता में सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों और गणमान्य लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।
जिला कुश्ती संघ के सचिव योगेश इमलोटा ने बताया कि सीनियर एशिया कप में एशिया के विभिन्न देशों के पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सुजीत ने प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबलों से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के पहलवान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
उन्होंने कहा कि सुजीत की यह उपलब्धि जिले के युवा पहलवानों के लिए प्रेरणादायक है। सुजीत कलकल का आगामी दिनों में जापान में होने वाले एशियाड के लिए भी चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्रवासियों में उत्साह है और सभी को उम्मीद है कि वह एशियाड में भी देश के लिए पदक जीतकर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखेंगे।
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जिला कुश्ती संघ के सचिव योगेश इमलोटा ने बताया कि सीनियर एशिया कप में एशिया के विभिन्न देशों के पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सुजीत ने प्रतियोगिता के शुरुआती मुकाबलों से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के पहलवान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
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उन्होंने कहा कि सुजीत की यह उपलब्धि जिले के युवा पहलवानों के लिए प्रेरणादायक है। सुजीत कलकल का आगामी दिनों में जापान में होने वाले एशियाड के लिए भी चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्रवासियों में उत्साह है और सभी को उम्मीद है कि वह एशियाड में भी देश के लिए पदक जीतकर अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखेंगे।
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