फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Boxer Vanshika Ahlawat won a gold medal at the state-level competition.

Charkhi Dadri News: मुक्केबाज वंशिका अहलावत ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

Mon, 21 Sep 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 21 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Boxer Vanshika Ahlawat won a gold medal at the state-level competition.
चरखी दादरी। क्षेत्र के मुक्केबाज लगातार अपने प्रदर्शन से जिले का नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रूपाणा बॉक्सिंग क्लब की वंशिका अहलावत ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
विज्ञापन

इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन आगामी राष्ट्रीय स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। क्लब संचालक नंबरदार रघुबीर लाडावास और मुख्य कोच कैलाश गिल ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन

मुख्य कोच कैलाश गिल ने बताया कि हाल ही में कैथल में 59वीं हरियाणा राज्य स्कूली खेल प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। रूपाणा बॉक्सिंग क्लब की महिला मुक्केबाज वंशिका अहलावत ने 75 से 80 किलोग्राम भारवर्ग में अपनी चुनौती पेश की।
विज्ञापन
विज्ञापन

वंशिका का प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन : वंशिका ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को हराया। फाइनल मुकाबले में भी वंशिका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed