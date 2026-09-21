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Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Meat scraps being dumped on roads; demand to shift shops outside populated areas.

Charkhi Dadri News: सड़कों पर फेंक रहे मांस के अवशेष, दुकानें आबादी से बाहर शिफ्ट करने की मांग

Mon, 21 Sep 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 21 Sep 2026 01:55 AM IST
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Meat scraps being dumped on roads; demand to shift shops outside populated areas.
शहर के बीचों बीच बनी मीट मार्केट। 
चरखी दादरी। रेलवे रोड स्थित कसाई मोहल्ले में संचालित मीट की दुकानों को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। लोगों का कहना है कि ये दुकानें लंबे समय से चल रही हैं जिससे आसपास के परिवारों को परेशानी हो रही है।
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दुकानों से निकलने वाले अवशेष और गंदगी को गली के बीच डाला जाता है जिससे राहगीरों को भी दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मीट बाजार को शहर की आबादी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है।
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कसाई मोहल्ला शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में आता है। रेलवे रोड और आसपास के इलाकों में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। गली के बीच मीट की दुकानों से निकलने वाली गंदगी के कारण लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी होती है।
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लोगों का आरोप है कि कई बार दुकानों से निकलने वाले अवशेष खुले में ही डाल दिए जाते हैं। इससे पूरे आसपास के क्षेत्र में गंदगी का माहौल बना रहता है। यह स्थिति आवासीय मकानों के पास रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से कष्टदायक है।

दुर्गंध और आवारा पशुओं की समस्या : खुले में पड़ी गंदगी के कारण मोहल्ले में लगातार दुर्गंध की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा, आवारा पशु और कुत्ते गंदगी के आसपास मंडराते रहते हैं। इससे राहगीरों और दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सफाई व्यवस्था नियमित नहीं होने के कारण यह समस्या और गंभीर हो जाती है। उन्हें अपने घरों के आसपास इस तरह की गंदगी से जूझना पड़ता है।
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