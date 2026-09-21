किसान-कमेरों को समर्पित रहा चौधरी देवीलाल का जीवन : आनंद सिंह श्योराण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आनंद सिंह श्योराण ने यह बातें विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से कही। उन्होंने बताया कि मंडियों में किसानों को फसल के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। युवा वर्ग रोजगार को लेकर भी परेशान है।श्योराण ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने महलों में नहीं, बल्कि किसान के खेत और मजदूर की चौपाल पर जीवन बिताया। प्रदेश में किसान, मजदूर और गरीब वर्ग के मुद्दों को मजबूती से उठाना आवश्यक है। चौधरी देवीलाल की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।नूंह में 27 को सम्मान दिवस समारोहइनेलो 27 सितंबर को नूंह में चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस समारोह आयोजित करेगा। इसकी तैयारियों के लिए प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आनंद सिंह श्योराण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांवों में डोर-टू-डोर संपर्क किया। उन्होंने आम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को समारोह में पहुंचने का निमंत्रण दिया। हालिया समाचार रिपोर्टों ने भी इस समारोह की पुष्टि की है। इस दौरान झज्जर हल्का अध्यक्ष वेंद्र जाखड़ सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।