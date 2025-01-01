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कार्यक्रम में भिवानी साइबर अपराध थाना के विशेषज्ञ विष्णु सिंह मुख्य वक्ता रहे। प्राचार्य डॉ. संजय गोयल ने कहा कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग ने जीवन आसान बनाया है लेकिन साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ा है। साइबर जागरूकता ही डिजिटल सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थियों को सतर्क रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए।विष्णु सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी फोन कॉल, संदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित डिजिटल समाज का निर्माण कर सकते हैं।एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ. अनिल तंवर ने फिशिंग, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया खाते हैक करने और पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने कैडेट्स से स्वयं जागरूक रहने के साथ परिवार और समाज के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की।कार्यक्रम में कैडेट्स को मजबूत पासवर्ड बनाने, सोशल मीडिया की गोपनीयता संबंधी व्यवस्थाओं और ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतने की जानकारी दी गई। अंत में सभी कैडेट्स ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने और समाज में डिजिटल सुरक्षा का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी डॉ. मनीष कुमार, कैप्टन ओम प्रकाश, हवलदार संजीव सिंह, हवलदार सोनू कुमार और दान सिंह सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे।