Bhiwani News: गणित शिक्षिका के तबादले को रद करने के लिए डीसी से मिले छात्र

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विद्यार्थियों ने शिक्षिका सुमन पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों ने शिक्षिका के तबादले को रद कर उन्हें वापस स्कूल बुलाने का अनुरोध किया। आठवीं के छात्र विवेक, समर, सूरज और धीरज ने पत्र में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षिका सुमन पर निराधार आरोप लगाकर बिना जांच उनका तबादला कर दिया गया। छात्रों ने सुमन को कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित शिक्षिका बताया। उनके अनुसार, शिक्षिका के जाने से स्कूल का अनुशासित माहौल बिगड़ गया है। इससे सभी छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।60 छात्रों ने ज्ञापन पर किए हस्ताक्षरउपायुक्त को सौंपे गए निवेदन पत्र पर कुल 60 छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कक्षा आठ (ए और बी) तथा कक्षा छह (ए) के विद्यार्थी शामिल हैं। छात्रों ने अपनी शिक्षिका को वापस स्कूल में नियुक्त करने की मांग की है। वे शिक्षिका के स्थानांतरण को रद करवाना चाहते हैं।