पराली प्रबंधन के लिए किसानों के घर जाएंगे नोडल अधिकारी: डीसी

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एसपी मयंक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्यक्रम में बवानीखेड़ा, भिवानी और तोशाम क्षेत्र के संवेदनशील गांवों के सरपंचों, ग्राम सचिवों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विज्ञापन

डीसी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। एसपी मयंक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्यक्रम में बवानीखेड़ा, भिवानी और तोशाम क्षेत्र के संवेदनशील गांवों के सरपंचों, ग्राम सचिवों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।डीसी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है।

भिवानी। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी धान उत्पादक किसानों के घर जाकर उन्हें पराली के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक करें।