फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Nodal officers to visit farmers' homes for stubble management: DC

पराली प्रबंधन के लिए किसानों के घर जाएंगे नोडल अधिकारी: डीसी

Sat, 17 Oct 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Nodal officers to visit farmers' homes for stubble management: DC
भिवानी। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी धान उत्पादक किसानों के घर जाकर उन्हें पराली के उचित प्रबंधन के लिए जागरूक करें।
विज्ञापन

एसपी मयंक मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्यक्रम में बवानीखेड़ा, भिवानी और तोशाम क्षेत्र के संवेदनशील गांवों के सरपंचों, ग्राम सचिवों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

डीसी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed