Bhiwani News: चार नए बाईपास की डीपीआर तैयार, अब जारी होगा गजट नोटिफिकेशन

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इसके लिए एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित किसानों की भूमि चिह्नित किए जाने का भी काम पूरा कर लिया है। हालांकि राजस्व विभाग ने भी थ्री (केपिटल ए) का ड्राफ्ट की जांच के बाद एनएचएआई को मसौदा भेज दिया है। दिल्ली-पिलानी नेशनल हाईवे 709 ई पर गांव लोहानी, जुई कलां और लोहारू में तीन नए बाईपास निर्माण होंगे।भिवानी शहर के बाईपास का दायरा करीब 11 किलोमीटर बढ़ने से हांसी और लोहारू रोड आपस में जुड़ जाएंगे और शहर के चारों तरफ करीब 41 किलोमीटर का रिंग रोड का दायरा पूरा हो जाएगा। वहीं लोहानी में 2.7 किलोमीटर लंबा बाईपास तैयार होगा। जुई में साढ़े पांच किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा।लोहारू शहर में भी 10.8 किलोमीटर लंबा बाईपास बनकर तैयार होगा। जिससे लोहारू शहर के बाहर से भारी वाहन हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की ओर बिना किसी रुकावट के सफर जारी रखेंगे। सितंबर 2025 में इन चारों बाईपास की अलाइनमेंट को मंजूरी मिल चुकी थी। वहीं चारों नए बाईपास की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को भी केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है।चारों बाईपास के निर्माण के लिए एनएचएआई करीब 30 किलोमीटर दायरे में संबंधित गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण करेगा। इसकी प्रकिया से पहले इसका ड्राफ्ट तैयार कर राजस्व विभाग को भेजा गया था। राजस्व विभाग ने ड्राफ्ट की जांच के बाद इसे एनएचएआई को सौंप दिया है। अब इसमें एनएचएआई ने डीपीआर तैयार की है जिसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।शहर का बाईपास 30 किमी दायरे में चालू, हांसी-लोहारू मार्ग की होगी कनेक्टिविटीभिवानी शहर का बाईपास रोहतक रोड के खरकड़ी मोड़ से शुरू होकर धिराना मोड़, लोहारू रोड, हालुवास के पास दादरी रोड, महेंद्रगढ़-नारनौल रोड और हांसी रोड तक बनकर वाहनों की आवाजाही के लिए काफी पहले चालू हो चुका है। इसी से भिवानी-हांसी फोरलेन भी जुड़कर वाहनों की आवाजाही के लिए खुल चुका है। शहर का मौजूदा बाईपास करीब 30 किलोमीटर लंबा है। अब हांसी रोड से लोहारू रोड तक करीब 11 किलोमीटर क्षेत्र में कनेक्टिविटी शेष है। इसी को लेकर एचएचएआई भूमि अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।एनएचएआई की तरफ से भिवानी, लोहानी, जुई और लोहारू बाईपास निर्माण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। किसानों से भूमि अधिग्रहण के लिए राजस्व विभाग द्वारा किसान चिह्नित किए जाने का काम पूरा हो चुका है। जिसका ड्राफ्ट एचएचएआई को भेजा गया है। भिवानी के बाईपास निर्माण पूरा होने में ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।-चौ. धर्मबीर सिंह, सांसद, भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र।भिवानी, लोहानी, जुई और लोहारू बाईपास के लिए डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद इसका भूमि अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा। इसी के बाद संबंधित परियोजना के लिए संबंधित किसानों की भूमि अधिग्रहण और उसके भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।-हिमेंद्रा सिंह, परियोजना निदेशक (पीडी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।