नवरात्रि मेलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें अधिकारी : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
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भिवानी। नवरात्र के अवसर पर पहाड़ी माता मंदिर और देवसर स्थित माता मंदिर के मेलों के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए डीसी साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात, सफाई, पेयजल, चिकित्सा, बिजली व अग्नि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। डीसी ने एसडीएम को मेला व्यवस्थाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा। पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल, महिला-बच्चों की सुरक्षा और यातायात-पार्किंग की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए।
विभिन्न विभागों को सफाई, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध बिजली और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा गया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होंगे। अधिकारियों को मेला स्थलों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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उन्होंने कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात, सफाई, पेयजल, चिकित्सा, बिजली व अग्नि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। डीसी ने एसडीएम को मेला व्यवस्थाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा। पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल, महिला-बच्चों की सुरक्षा और यातायात-पार्किंग की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए।
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विभिन्न विभागों को सफाई, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध बिजली और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा गया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होंगे। अधिकारियों को मेला स्थलों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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