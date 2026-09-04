Bhiwani News: एक अक्तूबर से संचालित होगी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी री अपीयर परीक्षा

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बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) सीटीपी, ओसीटीपी, री-अपीयर, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय व आंशिक एवं पूर्ण विषय अंक सुधार की परीक्षाएं एक से 22 अक्तूबर तक संचालित होंगी।उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष-2023, 2024 व 2025 प्रथम वर्ष नियमित/री-अपीयर की परीक्षाएं एक से 23 अक्तूबर तक तथा प्रवेश वर्ष- 2023 व 2024 द्वितीय वर्ष की नियमित/री-अपीयर की परीक्षा 3 से 24 अक्तूबर तक होंगी। सभी परीक्षाओं का समय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक रहेगा।