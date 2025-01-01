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Bhiwani News: मेडिकल कॉलेज में महिला शौचालय और पेयजल व्यवस्था मिली बदहाल

Fri, 11 Sep 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:10 AM IST
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Women's toilets and drinking water facilities at the medical college found in a dilapidated state.
मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत करतीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपा
भिवानी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने वीरवार को पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जहां महिला शौचालयों की सफाई और पेयजल व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। आंतरिक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों को समिति के बारे में ही जानकारी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसके सही संचालन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
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परमार ने कहा कि समिति के सदस्यों को ही नहीं मालूम कि वे इसके सदस्य हैं तो ऐसे में समिति किस प्रकार काम करती होगी। उन्होंने कहा कि समिति महज खानापूर्ति के लिए बनाई गई है जो सही नहीं है। समिति का गंभीरता से संचालन जरूरी है ताकि किसी महिला कर्मचारी के शोषण या उत्पीड़न संबंधी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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शौचालयों में सफाई नहीं, टोंटियों से बह रहा था पानी
निरीक्षण के दौरान महिला शौचालयों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली। टोंटियों से पानी बह रहा था जिससे पानी की बर्बादी हो रही थी। मीना परमार ने कहा कि किसी भी संस्थान में पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है।
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बाद में मीना परमार ने लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त साहिल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने निरीक्षण में मिली खामियों की जानकारी देते हुए आंतरिक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का विशेष प्रशिक्षण करवाने की जरूरत बताई ताकि उन्हें कार्रवाई की प्रक्रिया की जानकारी हो सके। पुलिस अधीक्षक से महिला अपराधों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा।
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