Bhiwani News: सिटी में आज

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मेला : तिगड़ाना के दादी लाडा सती मंदिर में भादो अमावस्या मेला सुबह नौ बजे सेधार्मिकभागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे सेनुक्कड़ सभाशास्त्री पार्क : किसानों की नुक्कड़ सभा लोहारू के शास्त्री पार्क में सुबह दस बजे से।