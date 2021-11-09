Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:12 AM IST
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सांस्कृतिक
मेला : तिगड़ाना के दादी लाडा सती मंदिर में भादो अमावस्या मेला सुबह नौ बजे से
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धार्मिक
भागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे से
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नुक्कड़ सभा
शास्त्री पार्क : किसानों की नुक्कड़ सभा लोहारू के शास्त्री पार्क में सुबह दस बजे से।
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मेला : तिगड़ाना के दादी लाडा सती मंदिर में भादो अमावस्या मेला सुबह नौ बजे से
धार्मिक
भागवत कथा : जूई में भागवत कथा दोपहर दो बजे से
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नुक्कड़ सभा
शास्त्री पार्क : किसानों की नुक्कड़ सभा लोहारू के शास्त्री पार्क में सुबह दस बजे से।