Bhiwani News: तेज धूप पर बरसी राहत की बौछारें, उमस से मिली राहत

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भिवानी। शहर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। शाम करीब साढ़े चार बजे भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। इस बूंदाबांदी से लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली।बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहा। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी।शाम को अचानक बूंदाबांदी शुरू होने से बाजारों और सड़कों पर लोगों को कुछ देर रुकना पड़ा। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों पर खड़े दिखाई दिए। हल्की बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई।