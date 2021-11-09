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Bhiwani News: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 60 प्रशिक्षु पदों पर आवेदन, अंतिम तिथि 15 सितंबर

Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
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application invited fro electric nigam trainee
संवाद न्यूज एजेंसी
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भिवानी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सत्र 2026-27 के लिए 60 प्रशिक्षु पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इनमें इलेक्ट्रीशियन, कोपा और आशुलिपिक के पद शामिल हैं।
कार्यकारी अभियंता संदीप दलाल ने बताया कि इलेक्ट्रीशियन के 46, कोपा के 12 और अंग्रेजी व हिंदी आशुलिपिक के एक-एक पद पर भर्ती होगी। आवेदन डिजिटल पोर्टल https://www-apprenticeshipindia-gov-in/login establishment code E08260600083 पर किए जा सकते हैं।
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डिजिटल आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर शाम पांच बजे है। इस समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदनकर्ताओं को तस्वीर, दसवीं, आईटीआई, आधार, पैन, जाति, अधिवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति जैसे मूल दस्तावेज डिजिटल माध्यम से अपलोड करने होंगे।
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