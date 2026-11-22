Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:32 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:32 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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दौरा
नागरिक अस्पताल : सफाईकर्मी उपाध्यक्ष का दौरा नागरिक अस्पताल में दोपहर एक बजे से।
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खेलकूद
ट्रायल : भीम स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के ट्रायल सुबह दस बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
दौरा
नागरिक अस्पताल : सफाईकर्मी उपाध्यक्ष का दौरा नागरिक अस्पताल में दोपहर एक बजे से।
विज्ञापन
खेलकूद
ट्रायल : भीम स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के ट्रायल सुबह दस बजे से।