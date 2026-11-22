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पंचायत में सुंदर नहर से पानी की अनियमित आपूर्ति पर चिंता जताते हुए सरकार और प्रशासन से किसानों को उनके हक का पूरा पानी नियमित रूप से देने की मांग उठाई गई। गठित कमेटी नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी।पंचायत ने निर्णय लिया कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन के सहयोग से कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी। पंचायत की अध्यक्षता रोहनात निवासी धर्मवीर फौजी ने की और संचालन मास्टर प्रदीप कौशिक ने किया। ग्रामीणों ने पानी चोरी करने वालों से इस गतिविधि को तत्काल बंद करने का आह्वान किया।पंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार और प्रशासन किसानों को नियमित एवं पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने की मांग को गंभीरता से नहीं लेते तो कमेटी आगामी दिनों में निर्णायक कदम उठाने को मजबूर होगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि किसानों के हक के पानी के लिए कमेटी एकजुट होकर संघर्ष करेगी। इस अवसर पर रोहनात के सरपंच हंसराज, रतेरा के पूर्व सरपंच जगदीश, पूर्व सरपंच चेतन, पवन फौजी और सुल्तानपुर से रामफल व वजीर उपस्थित रहे।