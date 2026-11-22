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प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से जारी हिदायतों और ग्रेप के नियमों के बावजूद शहर में इनकी खुलेआम अनदेखी हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन ने कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन रिहायशी इलाकों, मुख्य सड़कों के किनारे और खाली प्लॉटों में सुबह-शाम कचरे के ढेरों में आग लगाई जा रही है।प्लास्टिक, रबर और सूखे पत्ते जलने से निकलने वाला जहरीला धुआं हवा को और प्रदूषित कर रहा है। स्थानीय निवासी मंजीत, रणवीर और रामनिवास ने बताया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी कई जगह कचरा उठाने के बजाय उसमें आग लगा देते हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी हैं। निर्माण स्थलों पर न तो धूल रोकने के लिए ग्रीन नेट लगाए जा रहे हैं और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं रेत, बजरी और मिट्टी खुले वाहनों में बिना ढके ले जाई जा रही है जिससे सड़कों पर दिनभर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं।प्रदूषित हवा का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। जिला नागरिक अस्पताल सहित निजी क्लीनिकों की ओपीडी में पिछले एक सप्ताह के दौरान सांस, अस्थमा, गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ. यतिन गुप्ता के अनुसार हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 के सूक्ष्म कण फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह-शाम सैर से बचने, घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क लगाने और आंखों को बार-बार साफ पानी से धोने की सलाह दी है।