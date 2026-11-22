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हर 20 मिनट के अंतराल पर करीब दो किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग जाती हैं। इससे वाहन चालकों, दुकानदारों और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने आए लोगों को भारी मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।घंटाघर बाजार शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहां कपड़ों, आभूषणों, बर्तनों और शादी-ब्याह से जुड़े सामान की सैकड़ों दुकानें हैं। शादी के सीजन में ग्राहकों के साथ दोपहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद बाजार के आसपास कोई सुव्यवस्थित या बहुमंजिला पार्किंग स्थल नहीं है।ऐसे में ग्राहक अपने वाहन मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर खड़े कर देते हैं। वहीं कई दुकानदारों ने सड़क तक सामान फैलाकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है और रेहड़ी-फड़ी वाले भी सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे मुख्य मार्ग की चौड़ाई आधी रह जाती है। दोनों तरफ से चौपहिया वाहन या ई-रिक्शा आमने-सामने आने पर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और लंबा जाम लग जाता है।जाम का सबसे गंभीर असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। घंटाघर चौक के बिल्कुल नजदीक जिले का प्रमुख नागरिक अस्पताल और पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित हैं। इसके अलावा इसी मार्ग पर कई निजी अस्पताल और क्लीनिक भी संचालित हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों को लेकर आने वाली एंबुलेंस अक्सर जाम में फंस जाती हैं।सायरन बजने के बावजूद सड़क पर इतनी जगह नहीं बचती कि वाहन चालक एंबुलेंस को तुरंत रास्ता दे सकें। कई बार कुछ मीटर की दूरी तय करने में ही एंबुलेंस को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हृदय रोगियों, दुर्घटना में घायल लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन स्थिति में इतनी देरी जानलेवा साबित हो सकती है।स्थानीय लोगों और राहगीरों के अनुसार बाजार क्षेत्र में ई-रिक्शा और ऑटो की अनियंत्रित संख्या ने भी समस्या बढ़ा दी है। बिना निर्धारित स्टॉप के चालक कहीं भी अचानक ब्रेक लगाकर सवारियां बैठाने या उतारने लगते हैं। इससे पीछे चल रहे वाहनों की रफ्तार थम जाती है। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक पूरे मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार जाम में फंसने के कारण वाहन चालकों के बीच कहासुनी और विवाद की स्थिति भी बन जाती है।दुकानदार मुकेश कुमार, दीपक और रोहित का कहना है कि जाम के डर से कई ग्राहक मुख्य बाजार आने से कतराने लगे हैं। इससे उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस से समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।