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शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों, कॉलोनियों और हाईवे पर बेसहारा पशु घूमते रहते हैं और सड़क के बीचों-बीच बैठे नजर आते हैं। इससे वाहन चालकों को हर समय हादसे का डर बना रहता है। रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु दिखाई नहीं देते। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाने या वाहन दूसरी ओर मोड़ने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गोशालाओं में पहुंचाने के लिए प्रशासन और नगर निकायों की ओर से समय-समय पर घोषणाएं की जाती रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच पशुओं के अचानक आ जाने से वाहन चालकों के साथ मवेशियों की जान भी जोखिम में रहती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हाइवे निर्माण कंपनी ने गोशाला का निर्माण कराया है।जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी पर विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़कर नवनिर्मित गोशाला में छोड़ा जा रहा है। इससे हाईवे पर पशुओं की आवाजाही कम होगी और उन्हें सुरक्षित आश्रय व देखभाल मिल सकेगी। गोशाला बनने से स्थानीय स्तर पर बेसहारा गोवंश की समस्या से निपटने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा पूरे मार्ग पर पशुओं का प्रवेश रोकने के लिए लोहे की जाली (फेंसिंग) लगाई गई है। हाईवे के दोनों किनारों पर लगी जाली मवेशियों को मुख्य सड़क पर आने से रोकने में अहम भूमिका निभा रही है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि गोशाला और फेंसिंग की व्यवस्था से हाईवे पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित बनेगा।सर्दियों में घने कोहरे के दौरान दृश्यता बेहद कम हो जाती है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे समय में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं बेसहारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाती हैं। रात और कोहरे में वाहनों की हेडलाइट पड़ने पर ये रिफ्लेक्टर चमकते हैं। इससे चालकों को दूर से ही पशुओं की मौजूदगी का पता चल जाता है और वे समय रहते वाहन नियंत्रित कर पाते हैं।