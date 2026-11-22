Bhiwani News: 18 दिन से लापता मजदूर का नहर के पास मिला शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:38 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:38 PM IST
विज्ञापन
भिवानी। गांव मिरान में नहर के पास शनिवार रात 18 दिन से लापता मजदूर अरुण राम (35) का शव मिला। वह झारखंड के पलामू जिले के जगरूवा गांव का निवासी था और गांव चनाना निवासी एक व्यक्ति के खेत में स्ट्रॉबेरी लगाने का काम करता था।
जानकारी के अनुसार अरुण राम 18 नवंबर से लापता था। उसके लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। खेत मालिक धर्मबीर ने बताया कि अरुण की तलाश की जा रही थी लेकिन करीब 18 दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार रात उसका शव गांव मिरान में नहर के पास मिला।
शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। अरुण राम शादीशुदा था। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार अरुण राम 18 नवंबर से लापता था। उसके लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। खेत मालिक धर्मबीर ने बताया कि अरुण की तलाश की जा रही थी लेकिन करीब 18 दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार रात उसका शव गांव मिरान में नहर के पास मिला।
विज्ञापन
शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। अरुण राम शादीशुदा था। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन