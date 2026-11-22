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जानकारी के अनुसार अरुण राम 18 नवंबर से लापता था। उसके लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। खेत मालिक धर्मबीर ने बताया कि अरुण की तलाश की जा रही थी लेकिन करीब 18 दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार रात उसका शव गांव मिरान में नहर के पास मिला।शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। अरुण राम शादीशुदा था। उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।