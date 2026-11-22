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सुबह खेतों में हल्की धुंध दिखाई देने लगी है। मौसम में बदलाव के बीच जिले के किसान गेहूं की पछेती बिजाई में जुटे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉ. बाली के अनुसार गेहूं की बिजाई के लिए एक से 20 नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है लेकिन इसके बाद भी कई किसान बिजाई कर रहे हैं। खासकर धान की रोपाई करने वाले किसान खेत खाली होने के बाद अब रबी सीजन की फसल की तैयारी में जुटे हैं।कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर में पड़ने वाला पाला गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होता है। जिन किसानों ने करीब 15 दिन पहले गेहूं की बिजाई की है, उन्हें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तापमान में गिरावट के चलते रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है, जिसका असर अब सुबह के मौसम में भी दिखाई देने लगा है।सुबह छाए हल्के स्मॉग का असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ा। सड़कों पर दृश्यता प्रभावित होने से वाहनों की रफ्तार धीमी रही वहीं ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से करीब आधे से पौने घंटे की देरी से पहुंचीं। मौसम में आए इस बदलाव के साथ सुबह और रात के तापमान में ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।