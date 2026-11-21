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प्रतियोगिता का आयोजन जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) शिव कुमार तंवर के निर्देशन और एपीसी विवेक अदलखा के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें छठी से आठवीं और नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में 100, 200 और 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और 4×100 मीटर रिले रेस शामिल रहीं।कक्षा 9 से 12 के लड़कों में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के अरमान प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किरावड़ के बनित द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल खुर्द के अंकुश तृतीय रहे। कक्षा 6 से 8 के लड़कों में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किरावड़ के मनीष ने पहला, पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के अंशु ने दूसरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लेघां के मनीष ने तीसरा स्थान हासिल किया।कक्षा 9 से 12 की लड़कियों में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी मंडी की पूजा प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ की स्वीटी द्वितीय और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी मंडी की सुमित तृतीय रहीं। कक्षा 6 से 8 की लड़कियों में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानीखेड़ा की रश्मि प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजीना की नीति द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लेघां की दीपिका तृतीय रहीं।कक्षा 9 से 12 की लड़कियों में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू की अंजू प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजीना की चंचल द्वितीय और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी मंडी की कविता तृतीय रहीं। कक्षा 6 से 8 की लड़कियों में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल खुर्द की दीक्षु ने प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान की वंशिका ने द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजीना की नीतिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।कक्षा 9 से 12 के लड़कों में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के सूरज प्रथम, इसी विद्यालय के देवेंद्र द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ के प्रीतम तृतीय रहे। कक्षा 6 से 8 के लड़कों में पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोली के कैलाश प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किरावड़ के पुनीत द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के दीपांशु तृतीय रहे।कक्षा 9 से 12 की लड़कियों में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानीखेड़ा की गुंजन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय की आशा द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ की सुहाना तृतीय रहीं।लड़कों की स्पर्धा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के सूरज प्रथम, पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढिगावा जाटानी के हरीश द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढिगावा जाटान के सुमित तृतीय रहे। लड़कियों की स्पर्धा में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानीखेड़ा की आशा प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवानी की पूजा द्वितीय और पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानीखेड़ा की गुंजन तृतीय रहीं।कक्षा 9 से 12 के लड़कों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोली के अक्षय कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किरावड़ के दिशांत द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरान के देवेंद्र तृतीय रहे।