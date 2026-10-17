Bhiwani News: अलख गोशाला में अब जगेगी सेहत की अलख, 25 लाख से तैयार हुआ नंदीशाला पार्क

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोशाला में गो सेवक लंबे समय से ऐसे स्थान की जरूरत महसूस कर रहे थे। यहां वे गायों की सेवा के बाद बचे समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। बहल निवासी कारोबारी राजेश चौधरी गोशाला पहुंचे तो गो सेवकों ने उनके सामने पार्क की आवश्यकता रखी। राजेश चौधरी ने अपने पिता सत्यनारायण चौधरी, भाई उमेद चौधरी, रतनलाल, नरेश कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों से इस पर विचार-विमर्श किया।इसके बाद परिवार ने जानकीदास चौधरी की स्मृति में पार्क बनवाने की इच्छा जताई। उन्होंने गोशाला प्रधान गजानंद अग्रवाल से संपर्क किया। गोशाला प्रबंधन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए परिसर से लगती जमीन पर पार्क विकसित करने का निर्णय लिया। करीब एक साल की मेहनत के बाद यह पार्क बनकर तैयार हुआ है। इसे अब आमजन के लिए खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है।बच्चों और व्यायाम की सुविधाएंचौधरी परिवार के अनुसार, नंदीशाला पार्क को सुकून और मानसिक शांति के अनुभव के लिए विकसित किया गया है। आगामी योजना के तहत बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाएंगे। साथ ही, व्यायाम के लिए भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थान हर आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी बन सकेगा।आज होगा लोकार्पण, जेपी दलाल होंगे मुख्य अतिथिनवनिर्मित नंदीशाला पार्क का लोकार्पण समारोह शनिवार को आयोजित होगा। इसमें पूर्व मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। गोशाला प्रधान गजानंद अग्रवाल ने पार्क निर्माण में सहयोग देने वाले सत्यनारायण चौधरी परिवार को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया है। पार्क में देश भावना का संचार करने के लिए 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। यह बहल क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज होगा।