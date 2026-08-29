Gorakhpur News: महेसरा पुल पर दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला, घायल

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नयागांव निवासी संदीप पासवान ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त की रात करीब 9:35 बजे वह सहकर्मी दिलीप गुप्ता के साथ दुर्गाबाड़ी से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। महेसरा पुल के पास पहुंचते ही दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने फोन कर करीब पांच अन्य लोगों को भी मौके पर बुला लिया। तहरीर के मुताबिक, सभी आरोपियों ने दोनों युवकों से गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान धारदार हथियार से दिलीप गुप्ता के सिर और चेहरे पर कई वार किए गए। गंभीर चोट लगने से वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े।संदीप ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। किसी तरह वह वहां से भाग निकला और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। हमलावरों ने बाइक की चाबी भी छीन ली थी, जो बाद में घटनास्थल के पास ही मिल गई। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि चिलुआताल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।