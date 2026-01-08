Gorakhpur News: दो और संदिग्ध हिरासत में, पर्दाफाश के करीब पहुंची पुलिस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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एम्स थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल व परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख की लूट का मामला
सीसीटीवी फुटेज में नजर आए कुछ संदिग्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
जगदीशपुर (गोरखपुर)। एम्स थाना क्षेत्र के रजही मौर्या में रिटायर्ड लेखपाल व परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख के गहने और नकदी की लूट के मामले में बुधवार को पुलिस ने दो और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये आसपास नजर आए थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा।
मंगलवार को भी पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था। उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश उसी रास्ते से गांव की ओर भाग निकले, जो एयरफोर्स से रजही की ओर जाता है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने खंगाली है। पुलिस का मानना है कि बदमाश जानबूझकर गांव की ओर गए ताकि मुख्य सड़क पर निकलकर पुलिस को चकमा दे सकें।
इलाके में बुधवार को भी इस वारदात की चर्चा रही। पीड़ित बालेंद्र सिंह का परिवार अब भी दहशत में है। बुधवार को हिरासत में लिए गए संदिग्धों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब छह बजकर 42 मिनट पर दो बाइकों से आए चार बदमाश बालेंद्र सिंह के घर पहुंचे और गेट की घंटी बजाई। उन्हें लगा कि कोई कुरियर वाला आया है लेकिन जैसे ही गेट खोला, बदमाशों ने सीमेंट के रुपये मांगने शुरू कर दिए। बताया कि उनकी कोई दुकान नहीं है, तभी एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल की बट से वार कर फोड़ दिया। अन्य तीन बदमाश जबरन उन्हें घर के अंदर ले गए। इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने घर के तीन कमरों में रखीं अलमारियों की चाबियां लेकर जेवर और करीब चार लाख रुपये नकद निकाल लिए।
इस दौरान परिवार की महिलाओं के पहने हुए जेवर भी ले लिए और उन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया। एक अलमारी के लॉकर की चाबी नहीं मिलने पर बदमाशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने डेढ़ साल के पोते के गले पर तमंचा और चाकू सटाकर धमकी दी कि चाबी नहीं मिली तो बच्चे को मार देंगे। मजबूरी में बालेंद्र सिंह ने लॉकर तोड़ने की बात कही, जिसके बाद बदमाशों ने लॉकर तोड़कर उसमें रखा सामान भी लूट लिया। करीब सात बजकर 21 मिनट पर बदमाश जाते-जाते धमकी दी कि यदि पुलिस को सूचना दी गई तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।
वर्जन
मामले में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दो और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
- योगेंद्र सिंह, सीओ कैंट
सीसीटीवी फुटेज में नजर आए कुछ संदिग्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
जगदीशपुर (गोरखपुर)। एम्स थाना क्षेत्र के रजही मौर्या में रिटायर्ड लेखपाल व परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख के गहने और नकदी की लूट के मामले में बुधवार को पुलिस ने दो और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये आसपास नजर आए थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा।
मंगलवार को भी पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था। उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश उसी रास्ते से गांव की ओर भाग निकले, जो एयरफोर्स से रजही की ओर जाता है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस ने खंगाली है। पुलिस का मानना है कि बदमाश जानबूझकर गांव की ओर गए ताकि मुख्य सड़क पर निकलकर पुलिस को चकमा दे सकें।
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इलाके में बुधवार को भी इस वारदात की चर्चा रही। पीड़ित बालेंद्र सिंह का परिवार अब भी दहशत में है। बुधवार को हिरासत में लिए गए संदिग्धों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब छह बजकर 42 मिनट पर दो बाइकों से आए चार बदमाश बालेंद्र सिंह के घर पहुंचे और गेट की घंटी बजाई। उन्हें लगा कि कोई कुरियर वाला आया है लेकिन जैसे ही गेट खोला, बदमाशों ने सीमेंट के रुपये मांगने शुरू कर दिए। बताया कि उनकी कोई दुकान नहीं है, तभी एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल की बट से वार कर फोड़ दिया। अन्य तीन बदमाश जबरन उन्हें घर के अंदर ले गए। इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने घर के तीन कमरों में रखीं अलमारियों की चाबियां लेकर जेवर और करीब चार लाख रुपये नकद निकाल लिए।
इस दौरान परिवार की महिलाओं के पहने हुए जेवर भी ले लिए और उन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया। एक अलमारी के लॉकर की चाबी नहीं मिलने पर बदमाशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने डेढ़ साल के पोते के गले पर तमंचा और चाकू सटाकर धमकी दी कि चाबी नहीं मिली तो बच्चे को मार देंगे। मजबूरी में बालेंद्र सिंह ने लॉकर तोड़ने की बात कही, जिसके बाद बदमाशों ने लॉकर तोड़कर उसमें रखा सामान भी लूट लिया। करीब सात बजकर 21 मिनट पर बदमाश जाते-जाते धमकी दी कि यदि पुलिस को सूचना दी गई तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।
वर्जन
मामले में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दो और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
- योगेंद्र सिंह, सीओ कैंट