Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय की चार खेल टीमों के लिए ट्रायल आठ से

विज्ञापन

हॉकी की पुरुष और महिला टीमों का चयन आठ अक्तूबर को दोपहर एक बजे से होगा। यह चयन बीएचयू वाराणसी और संबद्ध विश्वविद्यालय में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए है। क्रॉस-कंट्री की पुरुष और महिला टीमों का ट्रायल 9 अक्तूबर को विश्वविद्यालय क्रीड़ांगन में होगा। क्रॉस-कंट्री प्रतियोगिता मंगलोर विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी। पुरुष वॉलीबॉल टीम का चयन 10 अक्तूबर को किया जाएगा। यह टीम एडमास विश्वविद्यालय, कोलकाता में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। पुरुष फुटबॉल टीम का ट्रायल 11 अक्तूबर को होगा। फुटबॉल प्रतियोगिता सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित होगी।विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रो. राजवीर सिंह ने जानकारी दी। चयन और ट्रायल में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं हाईस्कूल से अब तक के सभी मूल अंकपत्र लाएं। उन्हें परिचय पत्र, शुल्क रसीद, आधार कार्ड और एक फोटो भी साथ लाना होगा। महाविद्यालय के प्रतिभागियों को प्राचार्य का लिखित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी प्रतिभागियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा।