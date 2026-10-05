फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Trials for four sports teams of Gorakhpur University from 8th

Gorakhpur News: गोरखपुर विश्वविद्यालय की चार खेल टीमों के लिए ट्रायल आठ से

Mon, 05 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Trials for four sports teams of Gorakhpur University from 8th
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की चार खेल टीमों के लिए चयन और ट्रायल आठ अक्तूबर से शुरू होंगे। ये टीमें अखिल भारतीय और पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी। इसमें हॉकी, क्रॉस-कंट्री, वॉलीबॉल और फुटबॉल की टीमें शामिल हैं।
विज्ञापन

हॉकी की पुरुष और महिला टीमों का चयन आठ अक्तूबर को दोपहर एक बजे से होगा। यह चयन बीएचयू वाराणसी और संबद्ध विश्वविद्यालय में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए है। क्रॉस-कंट्री की पुरुष और महिला टीमों का ट्रायल 9 अक्तूबर को विश्वविद्यालय क्रीड़ांगन में होगा। क्रॉस-कंट्री प्रतियोगिता मंगलोर विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी। पुरुष वॉलीबॉल टीम का चयन 10 अक्तूबर को किया जाएगा। यह टीम एडमास विश्वविद्यालय, कोलकाता में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। पुरुष फुटबॉल टीम का ट्रायल 11 अक्तूबर को होगा। फुटबॉल प्रतियोगिता सीएसजेएम विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित होगी।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रो. राजवीर सिंह ने जानकारी दी। चयन और ट्रायल में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं हाईस्कूल से अब तक के सभी मूल अंकपत्र लाएं। उन्हें परिचय पत्र, शुल्क रसीद, आधार कार्ड और एक फोटो भी साथ लाना होगा। महाविद्यालय के प्रतिभागियों को प्राचार्य का लिखित अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी प्रतिभागियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed