Gorakhpur News: आज से शुरू होगी नेशनल खेल के अंतर्गत शूटिंग प्रतियोगिता
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 02:13 AM IST
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गोरखपुर। नेशनल खेल के अंतर्गत शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज आज से होगा। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचेंगे।
प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। अलग-अलग आयु वर्ग में होने वाले मुकाबलों में निशानेबाज लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा।
आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता में युवा निशानेबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
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प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। अलग-अलग आयु वर्ग में होने वाले मुकाबलों में निशानेबाज लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा।
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आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता में युवा निशानेबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
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