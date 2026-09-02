Gorakhpur News: आज से शुरू होगी नेशनल खेल के अंतर्गत शूटिंग प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। अलग-अलग आयु वर्ग में होने वाले मुकाबलों में निशानेबाज लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा।आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतियोगिता में युवा निशानेबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।