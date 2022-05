{"_id":"6279eff44592430fce5c2908","slug":"rasuka-on-accused-of-triple-murder-case-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: तिहरा हत्याकांड के अभियुक्त पर लगा रासुका, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 10 May 2022 10:24 AM IST