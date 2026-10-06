फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Power supply system in UP has improved: Energy Minister

यूपी में बिजली व्यवस्था में हुआ सुधार : ऊर्जा मंत्री

Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
विज्ञापन
Power supply system in UP has improved: Energy Minister
गोरखपुर। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में लोगों को और बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य है। बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है।
विज्ञापन


ऊर्जा मंत्री सोमवार को गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रस्थान के समय एक सवाल के जवाब में प्रदेश में बिजली व्यवस्था में हुए सुधार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे सुधार हुए हैं और दिन प्रतिदिन इसमें और सुधार हो रहा है। आने वाले दिनों में बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed