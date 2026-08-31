Gorakhpur News: आज इन क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

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- शाहपुर उपकेंद्र के असुरन फीडर पर कार्य होने से सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।- उपकेंद्र राप्ती नगर के कृष्णा नगर, फेस तीन, मोती पोखरा फीडर, पत्रकारपुरम, दूरदर्शन फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच बाधित रहेगी।- उपकेंद्र दुर्गाबाड़ी के हनुमंत नगर फीडर, उपकेंद्र पादरी बाजार के पादरी बाजार, लक्ष्मीपुर, सरस्वती पुरम, जंगल धूषण,न्यू फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच बाधित रहेगी।