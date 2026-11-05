फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Pain in the joints, fear in the mind... the mental aspect is being overlooked in the treatment of arthritis.

Gorakhpur News: जोड़ों में दर्द, मन में डर... गठिया के इलाज में छूट रहा मानसिक पहलू

Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Pain in the joints, fear in the mind... the mental aspect is being overlooked in the treatment of arthritis.
गोरखपुर। गठिया के मरीजों का इलाज जोड़ों के दर्द, सूजन और अकड़न तक सिमटकर रह जा रहा है। दर्द के साथ पैदा होने वाली मानसिक परेशानी और भय पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 60 मरीजों पर किए गए अध्ययन में यह महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है।
विज्ञापन

अध्ययन के मुताबिक, 72 प्रतिशत मरीज दर्द से राहत के लिए दवाओं का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक परामर्श लेने वालों की संख्या महज छह प्रतिशत है। यानी शारीरिक तकलीफ के बीच मानसिक स्वास्थ्य का पक्ष काफी पीछे है।
विज्ञापन

गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की प्रो. विस्मिता पालीवाल और अस्तिका के अध्ययन में दर्द से जुड़ी चिंता के चार पहलुओं का आकलन किया गया।
इसमें 70 प्रतिशत मरीजों में मानसिक चिंता और 68.33 प्रतिशत में दर्द का भय औसत स्तर पर मिला। सबसे अहम बात यह रही कि 51.67 प्रतिशत मरीजों में दर्द से बचने का व्यवहार औसत से अधिक पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, शारीरिक चिंता के मामले में 45 प्रतिशत मरीज औसत और 41.67 प्रतिशत औसत से अधिक श्रेणी में रहे। इससे पता चलता है कि गठिया का दर्द मरीजों के व्यवहार और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed