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इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा पर कार्यशाला भी हुई। आरोग्य मंदिर के निदेशक डॉ. विमल कुमार मोदी ने आहार, विहार और आचार-विचार को प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी का उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और जोड़ों व नसों के दर्द में किया जाता है। आरोग्य मंदिर में 11 नवंबर से एक सप्ताह तक चले निशुल्क सर्वांग मिट्टी लेपन कार्यक्रम में कुल 515 लोगों ने लाभ लिया। डॉ. मोदी ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले शहरवासियों का आभार जताया। विज्ञापन

इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा पर कार्यशाला भी हुई। आरोग्य मंदिर के निदेशक डॉ. विमल कुमार मोदी ने आहार, विहार और आचार-विचार को प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मिट्टी का उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और जोड़ों व नसों के दर्द में किया जाता है। आरोग्य मंदिर में 11 नवंबर से एक सप्ताह तक चले निशुल्क सर्वांग मिट्टी लेपन कार्यक्रम में कुल 515 लोगों ने लाभ लिया। डॉ. मोदी ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले शहरवासियों का आभार जताया।

गोरखपुर। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर बुधवार को आरोग्य मंदिर में सर्वांग मिट्टी लेपन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 8:30 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में 10 बजे तक लोगों की लंबी कतार लगी रही। कुल 165 लोगों ने मिट्टी लेपन कराया। इसके लिए 10 प्रशिक्षित लोगों की टीम लगाई गई थी। मिट्टी सूखने के बाद प्रतिभागियों ने स्नान किया।