नेपाल में जलप्रलय: हिमालय में 2300 ग्लेशियर झीलों पर साझा निगरानी तंत्र नहीं, तबाही ने खोली तैयारियों की पोल

डॉ. रमेश राज के अनुसार, 1 जुलाई 2025 को भी फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी और 25 लोग अब भी लापता हैं। यानी हिमालयी क्षेत्र में खतरे की चेतावनी नई नहीं है। पाकिस्तान से भूटान तक फैली हिंदूकुश-हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों के टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दक्षिण एशिया के किसी भी देश के पास पूरे हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों की निगरानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव के साथ दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मलबे और तेज बहाव में लापता लोगों के शव बरामद करना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।