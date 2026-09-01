UP: आधी रात घर में घुसे 4 बदमाश, 9 माह की मासूम को बंधक बनाकर लूटे 5 लाख के जेवर; मुंह बांधकर आए थे बदमाश
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Tue, 01 Sep 2026 10:25 AM IST
सार
मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां ने विरोध करने के बजाय बदमाशों की मांग पूरी करना बेहतर समझा। उन्होंने घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के बताए जा रहे आभूषण बदमाशों को दे दिए। जेवर मिलने के बाद बदमाशों ने बच्ची को छोड़ दिया और मौके से भाग निकले।
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विस्तार
पीपीगंज थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में सोमवार देर रात चार बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को धमकाते हुए करीब पांच लाख रुपये के जेवर लूट लिए। बदमाशों ने नौ माह की बच्ची को अपने कब्जे में लेकर परिवार पर दबाव बनाया। मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां ने घर में रखे आभूषण बदमाशों को सौंप दिए। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गए।
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तिघरा गांव निवासी प्रेमचंद के घर में परिवार के सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब एक बजे चार बदमाश मुंह बांधकर घर में घुसे। बताया जा रहा है कि उन्होंने घर के पीछे की ओर से प्रवेश किया। अचानक बदमाशों को सामने देखकर परिवार के लोग सहम गए।
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बदमाशों ने नौ माह की मासूम को अपने कब्जे में लेकर परिवार को धमकाया और घर में मौजूद जेवर निकालकर देने को कहा। उन्होंने विरोध करने या शोर मचाने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
बच्ची की सुरक्षा के लिए मां ने सौंपे जेवर
मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां पूजा ने विरोध करने के बजाय बदमाशों की मांग पूरी करना बेहतर समझा। उन्होंने घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के बताए जा रहे आभूषण बदमाशों को दे दिए। जेवर मिलने के बाद बदमाशों ने बच्ची को छोड़ दिया और मौके से भाग निकले।
मासूम की सुरक्षा को देखते हुए उसकी मां पूजा ने विरोध करने के बजाय बदमाशों की मांग पूरी करना बेहतर समझा। उन्होंने घर में रखे करीब पांच लाख रुपये कीमत के बताए जा रहे आभूषण बदमाशों को दे दिए। जेवर मिलने के बाद बदमाशों ने बच्ची को छोड़ दिया और मौके से भाग निकले।
पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से वारदात के संबंध में जानकारी ली। बदमाशों की
पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है।
बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से वारदात के संबंध में जानकारी ली। बदमाशों की
पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है।
घटना के बाद तिघरा गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस अब बदमाशों के घर में प्रवेश करने के तरीके और वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।