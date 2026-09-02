बालिका हत्याकांड : मंगलवार को भी नहीं हो सकी बड़ी बहन की गवाही
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 02:20 AM IST
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गोरखपुर। बर्खास्त सिपाही द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को भी पीड़िता की बड़ी बहन की गवाही नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण विशेष न्यायालय में साक्ष्य की कार्रवाई टल गई। अब तीन सितंबर को सुनवाई की तिथि तय की गई है।
बड़ी बहन की गवाही को मुकदमे में अहम माना जा रहा है। इससे पहले तबीयत खराब होने के कारण वह 27 और 29 अगस्त को भी गवाही के लिए न्यायालय नहीं पहुंच सकी थी। मंगलवार को उसके बयान दर्ज होने की उम्मीद थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है। बड़ी बहन की गवाही के बाद मामले में पुलिसकर्मियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाएगा।
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बड़ी बहन की गवाही को मुकदमे में अहम माना जा रहा है। इससे पहले तबीयत खराब होने के कारण वह 27 और 29 अगस्त को भी गवाही के लिए न्यायालय नहीं पहुंच सकी थी। मंगलवार को उसके बयान दर्ज होने की उम्मीद थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है। बड़ी बहन की गवाही के बाद मामले में पुलिसकर्मियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाएगा।
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