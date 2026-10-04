Gorakhpur News: प्रेसवार्ता के दौरान हंगामे में तीन नामजद समेत 12 के खिलाफ एफआईआर

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नगीना प्रसाद साहनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार को दोपहर करीब 2:15 बजे सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम की प्रेसवार्ता चल रही थी। इसी दौरान अंशुमान सिंह अपने पुत्र कमलेश सिंह, विमलेश सिंह और अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ और उनके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई। तहरीर में कमलेश और विमलेश पर असलहे से फायर करने का आरोप लगाया गया है। साहनी के मुताबिक फायर मिस होने के बाद दोनों ने धमकी दी।तहरीर के अनुसार, बीच-बचाव करने पहुंचे पार्टी नेता संजय पहलवान तुरैहा को भी गाली देकर धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी असलहा लहराते हुए दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए बाहर चले गए। घटना के दौरान प्रेस क्लब में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।