Gorakhpur News: एथेनाल लदा टैंकर फोरलेन पर पलटा, मचा हड़कंप

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टैंकर चालक मुस्लिम अली असम के गुवाहाटी से एथेनाल लेकर शाहजहांपुर जा रहा था। शुक्रवार शाम बाघागाड़ा से करीब 200 मीटर पश्चिम तेनुआ टोल प्लाजा की ओर बढ़ते समय चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद तेज रफ्तार टैंकर हाईवे किनारे पलट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और टैंकर में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, चालक नशे की हालत में था और तत्काल अपना नाम-पता बताने की स्थिति में नहीं था। उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया है। होश में आने के बाद उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। एथेनाल के रिसाव और आग लगने की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड लगातार टैंकर पर पानी डालती रही। पुलिस ने लोगों को टैंकर से दूर रहने की हिदायत दी और मोबाइल लेकर भी उसके नजदीक जाने पर रोक लगा दी। सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ की ओर जाने वाली हाईवे की एक लेन भी खाली करा दी गई। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और बचाव कार्य जारी है।