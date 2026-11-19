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स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम ने पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कब्जे से जुड़े अभिलेखों की जांच कराई गई। जांच पूरी होने पर अपर नगर आयुक्त ने बेदखली का आदेश जारी किया। इसी के अनुपालन में बुधवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि संबंधित विद्यालय के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी। बीएसए की ओर से बताया गया कि इस नाम से कोई विद्यालय पंजीकृत नहीं है। न ही यू-डायस पर कोई शिक्षक पंजीकृत है। इसके बाद नगर निगम ने माना कि विद्यालय के नाम का इस्तेमाल संपत्ति पर कब्जे के लिए किया गया था। कार्रवाई के दौरान सहायक नगर आयुक्त तपन मिश्रा, संपत्ति विभाग की टीम और सफाई निरीक्षक राम विजय पाल मौजूद रहे।स्थानीय पार्षद अजय राय ने बताया कि संबंधित भवन नगर निगम की संपत्ति है। इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे बुधवार को हटा दिया गया।