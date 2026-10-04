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Gorakhpur News: ट्रेन से गिरकर वृद्ध की मौत, शव की नहीं हुई शिनाख्त

Sun, 04 Oct 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 02:58 AM IST
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Elderly man dies after falling from train; body remains unidentified.
कैंपियरगंज। लोहरपुरवा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम आनंदनगर से गोरखपुर जा रही ट्रेन से गिरकर करीब 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम करीब 4:30 बजे ट्रेन से गिरने के बाद वह ट्रैक पर आ गए और उसकी चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन देर शाम तक पहचान नहीं हो सकी। मृतक ने कुर्ती और लुंगी पहन रखी थी। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पहचान के प्रयास जारी हैं।
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