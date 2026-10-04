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Gorakhpur News: गृह मंत्रालय की स्थाई समिति के चेयरमैन बने डॉ आरएमडी

Sun, 04 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:56 AM IST
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Dr. RMD appointed Chairman of the Standing Committee on Home Affairs.
गोरखपुर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल को गृह मंत्रालय की स्थाई समिति का तीसरी बार चेयरमैन बनाया गया है। डाॅ. अग्रवाल वर्ष 2024-25 से इस समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने विश्वास बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के प्रति के आभार व्यक्त किया है।
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रक्षा मंत्रालय संसदीय स्थायी समिति के सदस्य बने सांसद रवि किशन
गोरखपुर। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल को रक्षा मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति में दोबारा सदस्य बनाया गया है। सांसद ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू व पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। कहा कि वे समिति के माध्यम से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और हमारे वीर जवानों के कल्याण एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास करेंगे।
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