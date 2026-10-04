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Gorakhpur News: आराधना मिश्रा मोना के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसियों ने बांटी मिठाई

Sun, 04 Oct 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 04 Oct 2026 02:58 AM IST
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Congress workers distributed sweets upon Aradhana Mishra 'Mona' becoming the state president.
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई प्रदेश अध्यक्ष और रामपुर खास से तीन बार विधायक रहीं आराधना मिश्रा मोना को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इंदिरा बाल विहार में पूर्व जिला महासचिव अनुराग पांडेय के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और एक-दूसरे को खिलाकर हर्ष व्यक्त किया।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव मनोज श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में प्रदेश में संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं ने नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। कार्यक्रम में जितेंद्र पांडेय, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चौरीचौरा रविंद्र मणि त्रिपाठी, सौरभ मिश्रा, ओमेंद्र पांडेय, अभिषेक राय गांधी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूरज यादव, पवन राय, मोनू, मुन्ना त्रिपाठी, सच्चिदानंद त्रिपाठी, कुसुम पांडेय, मोनिका पांडेय, जीत बंधन, सुखराम यादव, आलोक श्रीवास्तव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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