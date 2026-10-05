जनगणना-2027 : दूसरे चरण की तैयारियों पर 16 को लखनऊ में होगी कार्यशाला

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जनगणना कार्य निदेशालय, सेक्टर-जी अलीगंज लखनऊ के सभागार में 16 अक्तूबर की सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक कार्यशाला होगी। गोरखपुर नगर निगम समेत सभी नगर निगमों से नगर जनगणना अधिकारी और अपर नगर आयुक्त (जनगणना) इसमें प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला में जनसंख्या गणना के दौरान अधिकारियों और फील्ड कार्मिकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रगणकों और सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण की रूपरेखा, आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता और नियुक्ति तथा आंकड़ों के संकलन सहित अन्य कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने की रणनीति पर समीक्षा की जाएगी।नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण के सफल और सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न तैयारियों की समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जा रही है। कार्यशाला में तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के साथ नगर निगम स्तर पर आने वाली संभावित दिक्कतों और उनके समाधान पर भी चर्चा की जाएगी। इससे जनगणना शुरू होने से पहले फील्ड स्तर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी।