{"_id":"6ac1fe6a12a24448330d181e","slug":"body-of-woman-found-in-gorakhpur-bushes-identified-identified-as-priti-from-prayagraj-2026-10-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"2023 से थी लापता: गुलरिहा में झाड़ियों में मिले महिला के शव की शिनाख्त, प्रयागराज की निकली प्रीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन इलाके के जंगल डुमरी नंबर एक में चिलुआताल के पास 30 सितंबर को झाड़ियों में मिले अज्ञात महिला के शव की शनिवार को शिनाख्त हो गई। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के उमरावगंज निवासी परिजन ने मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में शव की पहचान प्रीति उर्फ बच्ची (26) पुत्री बनवारी लाल के रूप में की।

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है।पुलिस शव की पहचान की पुष्टि के लिए मृतका की मां का डीएनए नमूना लेकर शव के डीएनए से मिलान कराएगी। इधर, देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेें महिला की डूबने से माैत की पुष्टि हुई है।

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पुलिस के मुताबिक, शव मिलने के बाद उसकी पहचान के लिए सोशल मीडिया और आसपास के थानों में महिला की फोटो व हुलिया भेजा गया था। इसी दौरान पुलिस के यक्ष एप पर महिला की फोटो अपलोड की गई। एप पर उससे मिलती-जुलती दो तस्वीरें सामने आईं।

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तस्वीर से मिले संपर्क नंबर पर पुलिस ने बात करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद ग्राम प्रधान के माध्यम से परिजन से संपर्क किया गया। शुक्रवार रात मृतका की मां कमला देवी, चचेरे भाई संतोष और जितेंद्र और चचेरी भाभी अनीता गुलरिहा थाने पहुंचीं।

शनिवार को सभी ने शव की पहचान की। मां ने बताया कि बचपन में गिरने से प्रीति के होंठ पर चोट का निशान था। उसके गाल पर तिल और हाथ पर चांद का टैटू भी था। इन्हीं निशानों के आधार पर परिजन ने पहचान की।