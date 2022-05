{"_id":"62957d40378de155646a8644","slug":"application-for-national-teacher-award-from-tomorrow","type":"story","status":"publish","title_hn":"National Teacher Award: राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए आवेदन कल से, ऐसे दे सकते हैं अपना नाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 31 May 2022 07:58 AM IST