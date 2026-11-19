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कैंपियरगंज। जंगल मोहनाबाद चौकी चौराहे पर दुकान के सामने सामान रखने और खंभा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।मुहम्मदपुर उर्फ जंगल बब्बन भौराबारी निवासी पिंकी जायसवाल ने आरोप लगाया कि सात नवंबर को पड़ोसी शत्रुघ्न, हनुमत, सुनीत और विकास ने उनकी दुकान का सामान गिरा दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे पति नंद कुमार और बेटे शिवम को भी पीटकर घायल कर दिया गया। वहीं, मोहनाग गांव निवासी रीता पत्नी शत्रुघ्न ने आरोप लगाया कि उनके पति और बेटी अनन्या दुकान के सामने खंभा लगा रहे थे। इसी दौरान नंद कुमार, शिवम, रिंकू, पिंकी समेत अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उनके पति और बेटी के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचीं रीता के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उनकी कमर में चोट आई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।