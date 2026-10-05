Gorakhpur News: वक्फ की जमीन पर कब्जे और प्लाटिंग का आरोप, रास्ते बंद होने की शिकायत

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ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 2018 के बाद कई गाटों पर वक्फ संख्या 67 का बोर्ड लगाया गया था। इसमें जमीन को इमामबाड़ा स्टेट की वक्फ संपत्ति बताते हुए क्रय-विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। आरोप है कि बाद में बोर्ड हटा दिया गया और जमीन पर प्लाटिंग शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने राजस्व अभिलेखों में जमीन की प्रकृति बदले जाने और रजिस्ट्री किए जाने की भी जांच की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि बाजार परिसर में स्थित मलंग बाबा की मजार तक जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है। एक गाटा को राजस्व अभिलेखों में नवीन परती दर्ज होने के बावजूद वहां प्लाटिंग का आरोप लगाया गया है। पुराने कुएं को पाटने की शिकायत भी की गई है।प्रदर्शन के दौरान ग्राम प्रधान माधव प्रसाद, निजामुद्दीन, इश्तियाक, काली, इंद्रजीत निषाद, मुमताज, मुस्तफा, सालार, हाशमी, सिरताज, मिराज, निशा, फातिमा और सुभान समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लेखपाल मंजेश नापित ने बताया कि ग्रामीणों के रास्ते को लेकर मामला सामने आया है। इसकी जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने अभिलेखों की जांच कराकर कार्रवाई और बंद रास्ते खुलवाने की मांग की है।