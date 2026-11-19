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टीम में गोरखपुर की 10 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि देवरिया की दो और महराजगंज व कुशीनगर की एक-एक खिलाड़ी शामिल हैं। चयनित टीम बुधवार शाम पांच बजे अमरोहा के लिए रवाना हो गई।मंगलवार को जिला टीम के चयन के दौरान आई बाधा के बाद बुधवार को जिले की खिलाड़ियों को एक और मौका दिया गया। इसके बाद जिला टीम का गठन कर मंडलीय स्तर पर ट्रायल कराया गया। इसमें प्रदर्शन के आधार पर 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया।गोरखपुर से रोशनी, प्रतिमा, खुशी, ज्योति, अपराजित शाही, डॉली, सानिया, अनु, कोमल और सृष्टि ने टीम में जगह बनाई। देवरिया से अंजू और खुशबू, महराजगंज से अर्चना तथा कुशीनगर से निशा चयनित हुईं। अनामिका, रितु, जिज्ञासा और सुनैना प्रजापति को आरक्षित खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। मोहित कुमार टीम मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे।जिला खेल कार्यालय अमरोहा में 19 से 21 नवंबर तक प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें मंडल की खिलाड़ी अपने खेल कौशल और दमखम का प्रदर्शन करेंगी।